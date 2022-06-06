Yunusemre Belediyesi yaşlı kadının talebine kayıtsız kalmadı

Yunusemre Belediyesi, 83 yaşındaki Fahriye Başaran'ın tekerlekli sandalye isteğini geri çevirmedi. Tekerlekli sandalyesini teslim eden belediye ekiplerine teşekkür eden Fahriye Teyze, "Mehmet Çerçi Başkanımızdan ve ekibinden Allah bin kere razı olsun” dedi.

Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 83 yaşındaki Fahriye Başaran'ın tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı. Belediye ekipleri, Fahriye Teyze'ye tekerlekli sandalyesini teslim etti. Teslimat sırasında duygusal anlar yaşayan Fahriye Başaran, “Uzun süredir yürüyemiyordum. Maddi imkânlarımız da sınırlı olduğu için kızım aracılığıyla birçok makama başvurarak tekerlekli sandalye talep ettim. Ama bir geri dönüş olmamıştı. Son olarak Yunusemre Belediyesi'ne başvurdum. Kısa sürede bana dönerek tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Çok mutlu oldum. Artık rahat bir şekilde hareket edebileceğim. Mehmet Çerçi Başkanımızdan ve ekibinden Allah bin kere razı olsun” diye konuştu.