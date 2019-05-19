Yunusemre Belediyesi yüzme kursu düzenleyecek

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla yaz okulları kapsamında 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik yüzme kursu düzenleyecek.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlayan Yunusemre Belediyesi, yaz spor okulları kurslarını bu yıl da gerçekleştirecek. 2006 - 2014 doğumlu sporculara yönelik yaz yüzme kursu düzenleyecek olan Yunusemre Belediyespor, kayıtları almaya başladı. Veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesinde kurulan standa başvurarak kayıt yaptırabilecek. Veliler 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak da kurslara ilişkin bilgi sahibi olabilecek.

17 Haziran Pazartesi günü başlayacak kurslar hafta içi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri saat 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatleri arasında Olimpik Havuz Tesisleri'nde ve Muradiye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek. 3 haftalık kurslar; 17 Haziran - 5 Temmuz, 8 - 26 Temmuz, 29 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.