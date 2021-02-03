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Yunusemre Belediyesi zabıtasından terazi denetimi

Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında etiket ve terazi denetimi yaptı.


Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüketicilerin korunması, farklı fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla semt pazarlarında etiket ve terazi denetimi yaptı. Ekipler, esnafının terazilerini denetleyerek beyanname ve ayar kontrolü yaptı. Pazarcı esnafını uyarak ekipler, satıma uygun olmayan terazileri topladı. Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar denetimlerin devam edeceğini belirterek “Ölçme ve tartı aletleri kontrollerini 3516 sayılı kanun gereğince yapıyoruz. Denetlemelerde gramaj kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Amacınız pazardan alışveriş yapan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması” dedi.

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