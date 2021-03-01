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Yunusemre Belediyesinde kadrolu işçileri sevindiren imza

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokolle kadrolu işçilere 2021 yılı için enflasyon farkı oranında iyileştirme yapıldı.


Yunusemre Belediyesi, yetkili sendika olan Hizmet-İş ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında kadrolu işçilerin 2021 yılı için enflasyon farkı oranında iyileştirme yapılırken; imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Hizmet İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Saim Burul katıldı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak her zaman çalışanlarının haklarını gözettiklerini söyledi. Başkan Çerçi, “Yunusemre yaklaşık 250 bin nüfusu ile Manisa'nın nüfusu en yoğun ilçesi. Vatandaşımızın güzel bir ilçede mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Tabi burada en büyük emek çalışanlarımızın. Bu anlamda onları da gözetiyoruz. İyileştirmenin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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