Yunusemre Belediyesinden 250 bin metrekarelik yol çalışması

Kilitli parke taşı döşeme, asfalt sathi kaplama, ova yolları ve karo döşeme çalışmasını 2021 yılı içerisinde de sürdüren Yunusemre Belediyesi, bu yıl 250 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışması yaptı. Ekipler, 70 bin metrekare asfalt sathi kaplama, 15 bin metrekare karo taşı döşeme, 152 km yeni ova yolu açma, 254 km ova yolu bakım çalışması yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ekiplerimiz her daim vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak için çalışıyor. İlçemizde ihtiyaç olan mahallelerde kilitli parke taşı döşeme, asfalt sathi kaplama, karo döşeme ve ova yolu yapımı çalışması gerçekleştiriyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.