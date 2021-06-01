Yunusemre Belediyesinden Aigai'deki kazı çalışmalarına destek

Manisa'nın önemli turizm varlıklarından biri olan Aigai Antik Kenti'nde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini sürdüren Yunusemre Belediyesi, çalışmalara bu yıl da destek verecek.

Yunusemre Belediyesi, Köseler Mahallesi yakınlarında tarihi M.Ö 8. yüzyıla dayanan Aigai Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarına bu yıl da destek verecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin ile beraber Yunus Emre Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen imza töreni ile Aigai Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarına destek vermek amacıyla protokol imzaladı. İmza törenine Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz eşlik etti.

İmza töreninde konuşan Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, 2021 yılı Aigai Antik Kenti Kazı çalışmalarına Mayıs ayı itibariyle başladıklarını vurgulayarak “Bu yıl içinde sponsorluk anlaşmamızı imzaladık. 2017 yılından bu yana desteklerini bizden esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz. Yunusemre Belediyesi'nin destekleri bizim için çok önemli. Çünkü en temel ihtiyaçlarımızı Yunusemre Belediyesi karşılıyor” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise konuyla ilgili konuşmasında “2021 yılı Aigai kazı çalışmalarımız başladı. Bu gün de 5 yıldır devam eden Yunusemre Belediyesi'nin kazımıza desteği için protokol törenindeyiz. Yunusemre Belediyemize kültür ve sanat alanında verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz. İmza törenimizi böylesine güzel bir mekanda yapmış olmaktan da çok mutluyum” diye konuştu.

“Şehrimizin turizm gelirlerini yükseltmek istiyoruz”

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de güzel bir çalışmaya daha imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi. “Yunusemre Belediyesi Aigai çalışmalarının bu yıl da sponsoru oluyor” diyen Başkan Çerçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Aigai, bölgenin en önemli turistlik antik merkezi. Burayı arkeolojik çalışmalarla ayağa kaldıracağız. Gerek valiliğimiz, gerek kaymakamlığımız, gerekse üniversitemiz bizlere bu konuda her zaman yardımcı oluyor. Başka sivil toplum örgütleri başka kamu kurumları da bu konuda destek olabilir. Biz her konuda elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizi Manisamızı ve Yunusemremizi tarım ve turizm alanında olduğu gibi turizmde de aktif hale getirmek istiyoruz. Şehrimizin turizm gelirlerini turizmde aldığı geliri ciddi manada yükseltmek istiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.”

Yapılan anlaşma ile kazı çalışmalarına katılan herkesin iaşe ve lojistik ihtiyaçları Yunusemre Belediyesi tarafından karşılanacak.