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Yunusemre Belediyesinden Atatürk Mahallesine yeni park

Yunusemre Belediyesi, Atatürk Mahallesine yeni bir park kazandırıyor.


Atatürk Mahallesinde yapılacak parkın yapımına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandı. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “İlçemizdeki parklarımıza bir yenisini ekliyoruz. Atatürk Mahallemizde bin 200 metrekarelik alana çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, oturma alanları ve yeşil alanın yer bir park yapıyoruz. Parkımızın yapımına başladık. İnşallah kısa sürede de tamamlayacağız. Mahalle halkının rahat nefes alabileceği yaşanılabilir alanları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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