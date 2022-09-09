Yunusemre Belediyesinden çocuk parklarında temizlik

Belediye ekipleri, parklarda yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. “Tertemiz Yunusemre” sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, parkları buharlı yıkama aracı ile temizliyor. Dezenfekte ve temizlik çalışmalarının belirli bir program dâhilinde sürekli yapıldığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin sloganının hakkını vererek “Gelecek Nesiller İçin” yorulmadan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Çerçi, konuyla ilgili olarak “Belediye olarak yaptığımız her çalışmada yarınlarımız olan çocuklarımızı düşünüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de çocuklarımızın yoğun olarak kullandığı parklarda buharlı yıkama aracı ile düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz için sayısız projeyi hayata geçirdik. Yakında yeni müjdeler vereceğiz. Yunusemre'de yaptığımız her şey gelecek nesillerimiz için” diye konuştu.