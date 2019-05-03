Yunusemre Belediyesinden ibadethanelerde ramazan hazırlığı

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde rutin olarak yaptıkları temizlik çalışmalarına hız verdi. Cami ve abdesthanelerin detaylı temizlik çalışmalarını yapan ekipler, camilerin halılarını yıkıyor, buharlı makinelerle dezenfekte ediyor. Cami içerisini de temizleyen ekipler, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmelerine imkan tanıyor.