Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Yunusemre Belediyesi, korona virüs dolayısıyla ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından dağıtılan erzakları denetleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görüştü. Salgın dolayısıyla tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, vatandaşları uyararak onlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine, içerisinde diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu, ped, şampuan ve el dezenfektanı bulunan hijyen kolisi ile temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi dağıtımına devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimizi aramaları yeterlidir. Zor günler geçecek, başaracağız diyoruz. Lütfen yetkililerimizin ikazlarını dikkate alıp evde kalalım. Bizler sizin sağlığınız için çalışıyoruz. Unutmayın hiçbir virüs sizin tedbirinizden güçlü değildir” dedi.