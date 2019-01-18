Yunusemre Belediyesinden Karaveliler'e önemli hizmet

Yunusemre Belediyesi, Karaveliler Mahallesi'e yaptığı hizmetlerle vatandaşın takdirini kazandı. Mahallede yaklaşık 4 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yapan Yunusemre Belediyesi 15 kilometre arazi yolu açtı, üreticilere fidan desteğinde bulundu.

Yunusemre Belediyesi, Karaveliler'e 3 bin 973 metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasının yanı sıra 15 kilometrelik arazi yolu açtı, gençlerin vaktini değerlendirdiği odanın bakım ve onarımını yaptı. Mahalleye futbol sahası kazandıran belediye ekipleri üreticilere fidan desteğinde bulundu. Mahalle sakinleri mahalleye güzel hizmetler kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.