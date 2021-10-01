İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunusemre Belediyesinden marketlerde fiyat denetimi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde fiyat denetimini aralıksız devam ettiriyor.


Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halkın sağlığını, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Marketlere yönelik denetim yapan ekipler, marketlerde hijyen, işyeri ruhsatı ve fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, marketlerdeki reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ediyor. Denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.