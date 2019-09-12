İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediyesinden Muradiye Mahallesine asfalt çalışması

Yunusemre Belediyesi, asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt ile Muradiye’de yol çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi, asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt ile Muradiye'de yol çalışması yaptı.


Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yolları düzenliyor. Belediye bünyesinde hizmet veren sıcak asfalt plentinde üretilen asfalt ile Muradiye'de 1 kilometrelik yol yeniden düzenlendi. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıklamasında, “Kendi asfalt plentimizde ürettiğimiz asfalt ile Muradiye Mahallemizde bulunan Pehlivan, 21 ve 65 sokakta 1 kilometre uzunluğa sahip olan yolumuzu bin 500 ton sıcak asfalt ile kapladık. 1 kilometre uzunluğunda gerçekleştirdiğimiz yol ile vatandaşlarımız artık çok daha konforlu bir şekilde bu güzergahı kullanabilecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.