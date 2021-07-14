Yunusemre Belediyesinden Muradiye'ye FİFA standartlarında futbol sahası

Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de FİFA standartlarına uygun olarak futbol sahası ve tribün yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile hayata geçirilen projede çalışmalar tamamlandığında tüm Manisalıların faydalanabileceği bin kişilik futbol sahası hizmete başlayacak.

Sporu ve sporcuyu her daim destekleyen Yunusemre Belediyesi, “Yüzüncü Yıla Yüz” Proje kapsamında yer alan Muradiye Futbol Sahası ve Tribün yapımı çalışmasına geçtiğimiz aylarda başladı. Muradiye Spor Kompleksi yanında bulunan alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile yapımına başlanan çalışmayı yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Arif Alkan ve Daire Müdürleri ilgililerden proje hakkında bilgi aldı.

İncelemede konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu, böylesine güzel bir tesisi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Proje ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı da, “Futbol sahası ve tribünler FİFA standartlarında projelendirilmiştir. Saha 7 bin 630 metrekare olup sentetik çim, tribün inşaatı temeli ise betonarme üstü asma çelik yapı olacak. Toplam inşaat alanı bin 500 metrekare. Projemizde 4 adet takım soyunma odası, hakem odası, basın toplantı salonu, protokol tribünü ve canlı yayın odası bulunuyor. İnşaatı yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor” dedi.

“FİFA standartlarına uygun bir sahayı Manisa'ya kazandırıyoruz"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ise konuyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Evrenos ve Karaali'de çim sahalar yapmıştık. Okul bahçelerinde ve kırsal mahallelerimizde de tesisler yaptık. Burası da FİFA standartlarına uygun bin kişilik kapalı tribünü olan sentetik çimi olan mükemmel bir tesis. Bu tesisin yapımında belediye ekiplerimizin çok gayreti oldu. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Sayın Bakanımız Spor Toto teşkilatından buraya ciddi bir bütçe aktardı. Bu toplam bütçenin yaklaşık üçte ikisini bakanımızın talimatları ile bize tebliğ edildi. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün de burada emekleri çok. Herkese çok teşekkür ederiz.”