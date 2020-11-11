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Yunusemre Belediyesinden pandemiyle mücadeleye araç desteği

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı’na filyasyon aracı ve personel desteğinin yanı sıra 2 adet elektrikli araç tahsis etti.

Korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı'na filyasyon aracı ve personel desteğinin yanı sıra 2 adet elektrikli araç tahsis etti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yoğun mesai harcayan Yunusemre Belediyesi, tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaymakamlığımıza filyasyon araçlarımız ve personel desteğimizin yanında, 2 adet elektrikli araç daha tahsis ettik. Ekipler araçlarımızla denetimlerini ve bilgilendirmelerini daha rahat, daha kolay yapabilecekler. Bu denetimler vatandaşlarımızın sağlığı korumak amacıyla yapılıyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz tüm kurallara uymalarıdır. Maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer kurallara dikkat edilmelidir. Belediye olarak bizler imkanlarımız dahilinde etkin bir şekilde sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

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