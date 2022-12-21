Yunusemre Belediyesinden pastacılık kursu

Yunusemre Belediyesi bünyesindeki hanım lokallerinde bayanlar hem yeni hobiler ediniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında açılan pastacılık kursunda kursiyerler Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmen rehberliğinde en lezzetli pastaların nasıl yapılacağının eğitimini alıyor. Pastacılık Öğretmeni Vildan Hoşer, haftanın 3 günü gerçekleştirilen kursta hanımların birbirinden güzel pastaların yapımının püf noktalarını öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi. Kursiyerler ile vakitlerini en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.