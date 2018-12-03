Yunusemre Belediyesi'nden Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi

Kırsal kalkınmaya büyük bir önem veren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile ilçeye büyük bir hizmeti kazandırmayı hedefliyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından hazırlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile Yuntdağı Bölgesi besi hayvancılığının yeni adresi olacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi hayata geçirilmesi planlanan toplantıyı Yunusemre Belediyesi Meclis Lokali'nde tanıttı. Projeye ilişkin sunum yapılırken; ilgili kurumlardan görüş alındı. Projenin önemine atıfta bulunan Başkan Çerçi, “Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte besi hayvancılığının yeni adresi Yuntdağı olacak. Bu projeye başlarken Türkiye'nin farklı bölgelerinde hayata geçirilen projeleri inceledik. Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak bakanlıktan gelen heyet ile incelemelerde bulunduk. Bu proje ile altyapı hizmetleri gerçekleştirilmiş ve çağımıza uygun bir hayvancılık bölgesi kurulmuş olacak” diye konuştu. Manisa Valisi Ahmet Deniz ise projenin merkezde bulunan hayvancılık alanlarında da önemli sorunlara çözüm olacağına inandığını dile getirdi.

Toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ilgili kurum müdürleri ve personeller katıldı.