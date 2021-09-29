Yunusemre Belediyesinden vatandaşa güreş daveti

Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 6.'sını düzenleyeceği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri için tüm hazırlıklar sürerken; belediye personelleri cazgırlar ve davulcular eşliğinde Doğu Caddesi, Karaköy, Barbaros ve Alaybey'de esnaf ve vatandaşları 3 Ekim Pazar günü düzenlenecek organizasyona davet etti.

Güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, bu yıl da koronavirüs tedbirlerine uyarak organizasyonun 6.sını düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin en önemli yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Geleneksel 6. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda buluşacak. Organizasyon öncesi yağlı güreşlerin simgesi haline gelen cazgır ve davulcular Yunusemre Belediyesi önünde vatandaşları organizasyona davet etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş önce vatandaşları selamladı ardından harmandalı oynadı.

Buradaki selamlamanın ardından belediye personelleri davulcu ve cazgırlarla birlikte Doğu Caddesi, Karaköy, Barbaros ve Alaybey'de esnafları; içerisinde davetiye lokum, kırmızı dipli mum ve broşür bulunan çanta vererek Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.