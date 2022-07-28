Yunusemre Belediyesinden YKS tercih danışmanlığı hizmeti

Manisa'da Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan öğrencilerin tercihlerini en doğru şekilde yapmaları için danışmanlık hizmeti veriyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih heyecanı yaşıyor. 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin eğitimlerine iyi bir üniversite ile devam etmelerini amaçlayan Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM), sınava katılan öğrencilerin tercihlerini en doğru şekilde yapmaları için danışmanlık hizmeti veriyor. Tercih danışmanlık merkezinden hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında tercih hakkı bulunan bütün öğrenciler faydalanabiliyor. Yunusemre Belediyesi olarak öğrencilerin gelecek yolculuğunda yanında olmaktan gurur duyduklarının altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, üniversite adaylarının tercihlerini yaparken uzman eğitimcilerden yardım almaları gerektiğini dile getirdi. Başkan Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “YEGEM projemiz ile ülkemizin geleceğini inşa edecek çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Şimdi de YKS sonuçlarının açıklanması ile bu çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde tercih yapabilmeleri için merkezimiz, YEGEM'de eğitim almış ya da almamış fark etmeksizin bütün çocuklarımızın hizmetinde. 5 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar hizmet verecek olan merkezimizde danışmanlarımız, üniversite adaylarımızın doğru tercih yapmaları için yardımcı oluyor. Tercihler konusunda yardıma ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi YEGEM Tevfikiye Şubemize bekliyoruz” diye konuştu.