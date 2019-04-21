Yunusemre Belediyespor 1 yıl aradan sonra yeniden BAL'da

Süper Amatör kümeyi lider tamamlayarak Play-Off'a kalan Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) önünde son engel olan Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Mavi Beyazlı ekip, 1 yıl aranın ardından önümüzdeki sezon yeniden BAL'da mücadele edecek.

Başarılı bir sezon geçiren Yunusemre Belediyespor, Play-Off'ların 6. maçında Alaşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı. Killik Spor Tesislerinde oynanan maçta gülen taraf 2-0'lık skorla Yunusemre Belediyespor oldu. Maçta Serhat Cengiz ve Maxim Soimu attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu skorla Yunusemre Belediyespor, 12 puan ile bir sezon aranın ardından yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Maçı trübünlerden izleyen Yunusemre Belediyespor Klübü Başkanı Arif Alkan sporcuların sevincine ortak oldu. Maç sonrası teknik heyet ve futbolcular başarısını kutlarken; Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan da başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyespor olarak güzel bir sezon geçirdik. Kıran kırana geçen sezonda bir üst lige yükselmek için oynanan Play-Off'larda da bu başarıyı devam ettirdik. Emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi canı gönülden kutluyorum. Bölgesel Amatör Lig'de de takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.