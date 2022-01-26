Yunusemre Belediyespor 2. devrenin ilk maçına odaklandı

haftasında konuk edeceği Hacırahmanlıspor (Saruhanlı FK) maçının hazırlıklarına başladı.

Bölgesel Amatör Ligde 2. devre heyecanı 5-6 Şubat'ta başlayacak. 9. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 10. haftada konuk edeceği Hacırahmanlıspor (Saruhanlı FK) maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mahmut Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanda moralli ve istekli çalıştığı gözlenen mavi beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 3 Ocak'tan bu yana yoğun tempoda çalışan Yunusemre Belediyespor, kampını tamamlarken, bu hafta itibarıyla rotasını tamamen Hacırahmanlı maçına çevirdi.

Öte yandan Karaköyspor Futbol Kulübü Başkanı Osman Yıldırım, Teknik Direktör Ferdi Öztürk ve yardımcı antrenör Fatih Arslan, ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Yunusemre Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek takıma baklava ikramında bulundu. Ziyarette takıma başarılar dileyen Karaköyspor FK Başkanı Osman Yıldırım, “Sizlere emeklerinizin karşılığını olumlu şekilde alacağınız bir ikinci yarı diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.” dedi.

Kulüp Başkanı Arif Alkan, teknik heyet ve futbolcular da Karaköyspor heyetine nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.