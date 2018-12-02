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Yunusemre Belediyespor: 2- Donatımspor: 1

Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7.

haftasında karşılaştığı Donatımspor'u 2-1 yendi.


Bu yıl Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Donatımspor ile 8 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Maçta Hasan Tokgöz'ün attığı iki gol ile 3 puanı hanesine yazan taraf Yunusemre Belediyespor oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Yunusemre Belediyespor, ikinci yarıda skorun 1-1 olmasının ardından Hasan Tokgöz'ün son dakikalara doğru attığı penaltı golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Yunusemre Belediyespor önümüzdeki hafta Kayalıoğluspor ile karşılaşacak.

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