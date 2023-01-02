Yunusemre Belediyespor 2022'ye damga vurdu

Manisa'da birçok branşa hizmet veren Yunusemre Belediyespor, 2022 yılında madalya ve kupalara ambargo koydu.

Yunusemre Belediyespor, geride bıraktığımız 2022 yılında başarılı bir grafik çizerek kupa ve madalyaları topladı. Özellikle judo, wushu ve hentbolda tarihi başarılar elde eden Mavi Beyazlılar, futbolda da A takım bünyesinde ilk devreyi BAL'ın zirvesinde bitirerek 3. lig hedefi yolunda dev bir adım attı.

Judoda Sümeyye Kaya, Fransa'da yapılan Okul Sporları Dünya Şampiyonası'nda altın, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda ise bronz madalya kazanıp tarih yazarken, gelecek vaat eden judoculardan Emin Levent Yelkenci, Yunanistan Kozani'de yapılan Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İkra Üzüm, Bosna Hersek'te yapılan Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda, Sura Nil Karasu, Kocaeli'de yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda, Mehmet Alp Seçilmiş de Karadağ'da yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Ulusal seviyede de Sümeyye Kaya, Emin Levent Yelkenci, İkra Üzüm ve Buğra Filiz Türkiye Şampiyonu olurken, Mehmet Alp Seçilmiş, Enes Pınar, Abdullah İnci, Emine Mihrace Çelen, Ceyda Aydın, Cuma Çiçek Türkiye 2.si, Sura Nil Karasu, Şeyda Nur Çiçek, Merve Kaya, Ceylin Nisa Dalkara, Muharrem İnci, Sıla Kırcı, Kübra Kahya da Türkiye 3.sü oldu.

Öte yandan Yunusemre Belediyespor Kız Judo Takımı da Ankara'da yapılan müsabakalarda Büyükler Süper Ligi'ne yükselmeyi başardı. Futbolda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Futbol A Takımı, fırtına gibi estiği ilk devreyi 30 puanla lider kapattı. U18 takımı il şampiyonu olurken, Çanakkale'deki 1.Kademe Müsabakaları'nda Manisa'yı temsil ederek final oynadı. U14 takımı da (2008 takımı) Manisa 2.si olarak futbolseverlerin alkışını aldı. İlk kez kurulan Hentbol Erkek A Takımı, Afyonkarahisar'da 2.Lig'e yükselirken, 2.Lig'de de ilk devreyi iyi bir performansla ikinci sırada bitirdi.

Wushuda Afra Betül Çetinkaya Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Afyonkarahisar'da yapılan 5.Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası ise Afra Betül Çetinkaya genç kadınlarda ikişer altın, Ömer Çetinkaya minik erkeklerde bir altın, Talha Çetinkaya ile Muhammet Ali Çetinkaya yıldız erkeklerde ikişer bronz madalya kazandı.

Milli sporcuların başarılarının yanı sıra Sünmeye Akbaş da Türkiye Şampiyonu oldu. Güreşte Afyonkarahisar'da yapılan U11-U13 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda Civan Yalçın Türkiye 2.si, Hakim Beytullah Kalay da Türkiye 3.sü olarak kürsüde yer aldı. Taekwondoda Halil İbrahim Çakır, Sinop'ta düzenlenen U21 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 6.sı olurken, Konya'daki Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesinde de final oynama başarısını göstererek ikinci oldu. Alanur Topaç da Uşak'ta düzenlenen ANALİG grup müsabakalarında gümüş madalya kazandı. Teniste Suzanna Solmaz, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de yapılan 8-9-10 Yaş Kupası Türkiye Serisi Müsabakaları'nda 10 yaş kategorisinde teklerde şampiyon olurken, çiftlerde ise final oynama başarısı göstererek ikinci oldu. Atletizmde U18 Yaş Erkek Takımı, Denizli'de yapılan Bölgesel Karma Kurumlararası Kros Ligi Yarışması'nda takım halinde 3. oldu. Satrançta Yunusemre Belediyesporlu satranççılar, Türkiye Kulüpler Takım Satranç Şampiyonası Manisa İl Yarışmaları'nda şampiyon oldu. Badmintonda Türkiye Şampiyonası'ndaki performansıyla dikkat çeken Yiğit Mercan, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'na katılmaya hak kazandı ve ülkemizi turnuvada temsil etti.

Kupa ve madalya dolu altın bir yılı geride bıraktıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, başarıda emeği geçen herkesi tebrik etti. 2023 yılından da çok umutlu olduklarını kaydeden Alkan, "Uluslararası müsabakalarda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı dinlettirdiğimiz için gururluyuz. İnşallah yeni yılda da başarı çıtasını yukarıya taşıyacağız. Bizlere bu yolda her daim destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.