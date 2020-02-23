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Yunusemre Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u tek golle geçti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8.

Grup 19. hafta karşılaşmasında evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlayan Yunusemre Belediyespor karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü.


Tevfik Lav Spor Tesislerinde Ozan Yalçın, Doğacan Arslan ve Kerim Kaan Matyar hakem üçlüsünün yönettiği mücadelede Yunusemre Belediyespor ile Ayvalıkgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında Yunusemre Belediyespor, 78. dakikada Hasan'ın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 galip tamamladı. Yunusemre Belediyespor puanını 43'e çıkarıp ikinci sıradaki yerini korurken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise 30 puanda kaldı.

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