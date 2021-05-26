Yunusemre Belediyespor BAL 2. Bölgede yer aldı

Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de 12 ilden 27 takım ile 2. bölgede yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2020 - 2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor, Ahmetli Belediyespor ile maçlarını çift devreli olarak yapacak. 4 takımlı gruplar halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak ligde her bölgede grup birincisi olan 8 takımın tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynayacakları çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig'ine çıkma hakkı kazanacak. Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak olan 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e katılacağını beyan eden 108 takımın müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak.