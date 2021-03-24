İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediyespor BAL'da 3. Bölgede yer aldı

Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 5 Manisa takımı ile Bölgesel Amatör Lig’de İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir takımları ile 3.

Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 5 Manisa takımı ile Bölgesel Amatör Lig'de İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir takımları ile 3. Bölgede yer aldı.


Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2020 - 2021 sezonunda Yunusemre Belediyespor, Salihli Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor, Ahmetli Belediyespor ile maçlarını çift devreli olarak yapacak. 5 ve 6 takımlı gruplar halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak ligde her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.