Yunusemre Belediyespor, Emlek ile yola devam edecek

2018-2019 sezonunda büyük bir çıkış yakalayarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Yunusemre Belediyespor Kulübü, teknik direktör Serol Emlek ve yardımcı antrenörü Mahmut Taşkın ile yola devam kararı aldı.

Gelecek sezon BAL'da mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları başladı. Kulüp yönetimi, geçen sezon takımın teknik direktörlüğünü yürüten Serol Emlek ve yardımcı antrenör Mahmut Taşkın ile sözleşme yeniledi. Yunusemre Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törene Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Koyuncu, Mustafa Vural, Sportif Direktör Sedat Öngider, Serol Emlek ve Mahmut Taşkın katıldı. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Başkan Alkan, “Zorlu bir sezonu hocamız ile birlikte güzel bir şekilde tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldik. Hocamızla anlaşmaya vararak yeni sezonda BAL'da kalıcı olmayı planlıyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Hocamızla inşallah güzel bir birliktelik geçirerek, takım ahengimizi bozmadan mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Bize olan destekleri için Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, başkan yardımcıları ve kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. Bizler maddi ve manevi olarak hocamızın her zaman yanında olacağız. 2019-2020 sezonunda Yunusemre Belediyespor hak ettiği yerde olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Takım olarak güzel bir sezon geçirdiklerini anlatan teknik direktör Serol Emlek ise BAL'da da aynı başarıyı tekrarlamak istediklerini belirtti. Emlek, “Şampiyon olarak bir üst lige çıktık. Tabii ki bu lig daha farklı bir lig. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Yine aynı başarıyı yakalamak için çok çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı olur. İyi bir başlangıç yapıp bu başarıları yakalamayı hedefliyoruz” dedi.