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Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile karşılaşacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor 8. haftada evinde Salihli Belediyespor'u ağırlayacak.


Yunusemre Belediyespor ligin 8. haftasında Salihli Belediyespor ile karşılaşacak. 10 Kasım Pazar günü Tevfik Lav Spor Tesislerinde oynanması beklenen maç


tesislerdeki akademi lig maçları dolayısıyla 9 Kasım Cumartesi gününe alındı. Saat 15.00'te oynanacak maça tüm taraftarları davet eden Kulübün teknik sorumlusu Serol Emlek bu maçtan da 3 puan alarak liderlik hedeflerini sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

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