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Yunusemre Belediyespor futbol altyapısı antrenmanlara başladı

Yunusemre Belediyesporlu futbol altyapı sporcuları, pandemide tam kapanmadan sonra tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlara başladı.


Tam kapanma süresinde idmanlara ara veren futbol altyapı takımları, belli bir program dahilinde açıklanan pandemi kurallarına dikkat ederek Karaali ve Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde çalışmalarına başladı. Yunusemre Sporcuların antrenman programı hakkında bilgi veren Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu Ethem Salih Aytaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Altyapı gruplarında Karaali ve Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde sporcularımızın çalışmalarını başlattık. Futbolcularımız pandemi kurallarına uyarak antrenmanlarına gidiyor” diye konuştu.

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