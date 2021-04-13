Yunusemre Belediyespor geleceğin badmintoncularını arıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, badminton branşında sınırlı sayıda sporcu kaydı yapacak. Yunusemre Belediyespor Badminton Takımı Antrenörü İsmet Özel, sporcuların haftanın 5 günü 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor salonunda açıklanan tüm pandemi kurallarına uyarak antrenman yaptığını dile getirdi. Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı badminton takımı için 2016 - 2011 doğumlu sınırlı sayıda sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimizi 75. Yıl Gençlik Merkezi Spor Salonuna bekliyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim. İnşallah geleceğin şampiyon badmintoncularını yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.