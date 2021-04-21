Yunusemre Belediyespor geleceğin şampiyon tekvandocularını arıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, tekvando branşında sınırlı sayıda sporcu kaydı yapacak. Yunusemre Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü Zekai Demir, sporcuların haftanın 5 günü Muradiye Aile Yaşam Merkezi ve Güzelyurt TOKİ 2 Spor Salonunda açıklanan tüm pandemi kurallarına uyarak antrenman yaptığını dile getirerek şunları söyledi: "Yunusemre Belediyespor Kulübü altyapı tekvando takımı için 2017- 2011 doğumlu sınırlı sayıda sporcu kayıt edeceğiz. Kayıtlar için velilerimizi Muradiye Aile Yaşam Merkezi ve Güzelyurt TOKİ 2 Spor Salonuna bekliyoruz. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ederim.”