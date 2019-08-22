İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunusemre Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı çalışmalara devam ediyor.

2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı çalışmalara devam ediyor.


Eylül sonunda başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Yunusemre Belediyespor'da tempo yükseldi. 26 sporcu ile Karaali Spor Tesislerinde Teknik Sorumlu Serol Emlek yönetimindeki sezon başı çalışmaları sabah ve akşam olmak üzere iki idman ile sürüyor. Morallerin yüksek olduğu takımda hedef başarılı bir sezon geçirmek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.