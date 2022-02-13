Yunusemre Belediyespor, İscehisar'ı farklı geçti

Yunusemre Belediyespor, İscehisarspor'u deplasmanda farklı yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Yunusemre Belediyespor, Afyonkarahisar temsilcisi İscehisarspor'un konuğu oldu. Rakibi karşısında baştan sona üstün oynayan mavi-beyazlılar, 22, 63 ve 65. dakikada Ali Arashan Altuntaş, 38.dakikada Azat Mamuk, 61'de Şükrü Can Güneş'in penaltıdan attığı golle sahadan 5-1 galip ayrıldı. Yunusemre Belediyespor bu sonuçla puanını 19'a çıkarıp zirve iddiasını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip haftaya zirvedeki rakiplerinden Tire 2021 Futbol Kulübü'nü konuk edecek.