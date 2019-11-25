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Yunusemre Belediyespor judoda 1. Lige yükseldi

Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Spor Toto Ümitler Judo Mix müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olarak 1.

Lige yükseldi.


Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix müsabakalarına damga vurdu. Yunusemre Belediyespor adına müsabakalara katılan sporcular, 48 kg'de Kardelen Öztürk, 60 kg'de M. Efe Barak, 63 kg'de Sümeyye Kaya, 81 kg'de Cuma Çiçek, +63 kg'de Ş. Nur Çiçek, +81 kg'de Halil Öger Türkiye Şampiyonu olarak 1. Lige yükseldi. Yakalanan başarının gurur verici olduğunu dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, şampiyon sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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