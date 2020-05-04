Yunusemre Belediyespor kararları bekliyor

Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor Futbol Takımı, tüm dünyayı etkisi alına lan korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen liglerin durumu ile ilgili nihai kararların açıklanacağı toplantıyı bekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ara verilen liglerin durumuyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ve alt lig temsilcileri ile video konferans yöntemi ile görüşme yaptı. Görüşmede Süper, TFF 1., 2., 3. Lig ile bölgesel, süper ve 2. amatör liglerin durumu ele alındı. Önümüzdeki günlerde bölgesel amatör ligde bu sezon maçların oynanıp oynanmayacağı, düşmenin olup olmayacağı, TFF 3. Lig'e yükselme de yapılacak toplantı ile belli olacak. Yunusemre Belediyespor da verilecek olan kararlara göre yol haritasını belirleyecek.