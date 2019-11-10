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Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8.

Salihli Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.


Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarının 17. dakikasında Abdullah Berkay'ın attığı golle Mavi beyazlı takım 1-0 öne geçerken; 2. yarıda rakibinin attığı gol skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca Manisa derbisi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor puanını 17'ye çıkardı, rakibi Salihli Belediyespor ise 9 puana yükseldi.

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