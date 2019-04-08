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Yunusemre Belediyespor, Sanayispor'la berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.

hafta maçında Manisa Sanayispor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.


Süper Amatör Kümede mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off'u dördüncü hafta maçında Manisa Sanayispor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde karşılaştı. Mavi Beyazlılar, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta 85. dakikada atılan golle 1-0 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında Manisa Sanayispor durumu 1-1 yaptı. Bu skorla Yunusemre Belediyespor 6; Manisa Sanayispor ise 5 puana ulaştı. Mavi-Beyazlı takım haftaya sahasında Kulaspor'u ağırlayacak. Manisa Sanayispor ise Alaşehir Belediyespor'un konuğu olacak.

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