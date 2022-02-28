Yunusemre Belediyespor U18 takımı namağlup grup şampiyonu oldu

Yunusemre Belediyespor U18 Futbol Takımı, grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak Play Off'a yükseldi.

Manisa U18 Futbol Ligi'nde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, grubunda oynadığı tüm maçlardan galip ayrılarak adını Play Off'a yazdırdı. Mavi Beyazlılar, gruplarında hedefine ulaşan Salihli Belediyespor, S.Ayyıldızspor, Akhisar Yıldırımspor, Manisaspor ve Selvilitepespor ile birlikte Play Off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Yunusemre Belediyespor U18 Takımı, Play Off'ta da başarılı olup Manisa'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeyi hedefliyor. Kulüp Başkanı Arif Alkan, gençlerle gurur duyduklarını söyledi. Manisa ve Türk futboluna yetenekli futbolcular kazandırmaya devam edeceklerini kaydeden Alkan, "Spora ve gençliğe büyük destekler veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi öncülüğünde ilçemizin adını en iyi şekilde duyurmak istiyoruz. Türkiye Şampiyonası yolunda namağlup bir şekilde ilerleyen takımımıza Play Off'ta başarılar dilerim." dedi.