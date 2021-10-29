Yunusemre Belediyespor'da hedef 3. Lig

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup Manisa temsilcilerinden Yunusemre Belediyespor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Bieksper Hacırahmanlıspor deplasmanıyla sezonun ilk maçına çıkıyor. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Mavi Beyazlılar, zorlu maç öncesinde Yunusemre Belediyesi Kültür Parkı'nda düzenlenen organizasyonda buluştu. Organizasyonda konuşma yapan Başkan Arif Alkan, profesyonel lige maddi manevi hazır olduklarını belirterek, hedeflerinin 3. lig olduğunu söyledi. Başkan Arif Alkan, Manisa merkezin 3. lig takımına ihtiyaç duyduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “İstanbul'da bir grup ile bizim grubun BAL'ın en zor grubu olduğunu düşünüyorum. Üst tarafa yatırım yapan takımların çok olduğu bir grupta olmamız bence bir avantaj. Bunun dezavantajını iki sezon önce pandemi nedeniyle durdurulan ve ikinci bitirdiğimiz sezonda yaşamıştık. Bu sezon iyi bir takım oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu şehirde merkezde 3. ligde bir takımımızın olması gerekiyor. Son yıllarda böyle bir ihtiyaç doğdu. Profesyonel lige maddi manevi hazırız. Altyapıdan çocuklarımızın da akademi ligi hedefleri var. Bu yüzden yeni sezona 3. Lig hedefiyle çıktık. Play Off'a kalıp oradan da bölge birincisi olmak istiyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Sonuç ne olursa olsun tüm takımlarımızın sezonu sağlıklı bir şekilde tamamlamasını diliyorum.”

Mavi Beyazlılar, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi ile Osmanlı Müzesi'ni de gezerek yeni sezon öncesinde moral depoladı.