Yunusemre Belediyespor'da tek hedef galibiyet

haftasında ağırlayacağı Ahmetli Belediyespor maçının hazırlıklarını 3 puan parolasıyla tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Yunusemre Belediyespor, 28 Kasım Pazar günü ligin 5. haftasında Ahmetli Belediyespor'u konuk edecek. Hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla tamamlayan Mavi Beyazlılar, iki haftalık beraberlik serisini bozup yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yaparken, Teknik Direktör Mahmut Taşkın, Ahmetli maçını kazanıp Torosgücü maçındaki kayıp iki puanı telafi etmek istediklerini söyledi. Seri galibiyetler alabilecekleri bir maç periyoduna girdiklerinin altını çizen Taşkın, "Son iki haftada beraberlik sürecimiz oldu. Kayıpları artıya çevirecek güçteyiz. Genel olarak 4 maçta alınan 8 puandan memnunuz. İyi yoldayız. Bu haftadan itibaren de yükselişe geçeceğiz." dedi.

Yunusemre Belediyespor'da kırmızı kart cezalısı Emre Yavaş ile kaptan Salih Kılavuz ve Hasan Can Tunçel sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde 28 Kasım Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maçı hakem Şakir Koç yönetecek. Yunusemre Belediyespor bu maç öncesinde 8 puanla 4. sırada yer alırken, Ahmetli Belediyespor ise 2 puanla 9. sırada bulunuyor.