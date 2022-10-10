Yunusemre Belediyespor'dan puan siftahı

grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ikinci hafta müsabakasında Manisa Sanayi Yıldızspor ile golsüz berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Manisa Sanayi Yıldızspor ile golsüz berabere kalarak sezonun ilk puanını almış oldu. Mavi Beyazlılar, aradığı galibiyet golünü bulamadı ve rakibiyle puanları paylaştı. Teknik Direktör Erkan Aslan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken maçtan 1 puanla ayrıldık. Bağcılar maçında olduğu gibi bu maçta da son vuruşları yapamadık. Özellikle ilk yarı 3-4 önemli pozisyonumuz vardı. Üzerimizde bir şanssızlık var. Haftaya şeytanın bacağını kıracağımıza inanıyoruz" dedi. Öte yandan Yunusemre Belediyespor'un iç saha maçlarını oynayacağı Muradiye Futbol Sahası, Manisa Sanayi Yıldız maçıyla bu sezon ilk kez resmi müsabakada görücüye çıktı. Yeni tesis, maça yoğun ilgi gösteren futbolseverlerden olumlu not aldı. Mavi Beyazlılar, haftaya Saruhanlı Belediyespor FK deplasmanında mücadele edecek.