Yunusemre Belediyesporlu judocular ilk idmanını yaptı

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumunda antrenmanlarına başlayan judocular bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Judocular antrenmanlarını pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 09.00-12.00 saatlerinde yapacak.