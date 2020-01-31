Yunusemre, Bigadiç Belediyespor'a misafir olacak

Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 16. haftasında deplasmanda Bigadiç Belediyespor ile karşılaşacak.

Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının üçüncü maçında Bigadiç Belediyespor'a konuk olacak. Maç 2 Şubat Pazar günü saat 14.00‘te Bigadiç 4 Eylül Stadyumunda oynanacak. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor ligde 33 puan ile 2. sırada yer alıyor. Rakibi Bigadiç Belediyespor ise 15 puan ile 11. sırada bulunuyor.