Yunusemre Çeşme'yi tek golle geçti: 1-0

haftasında konuk ettiği Çeşme Belediyespor'u 1-0 yenerek üst üste dördüncü galibiyetine imza attı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 6. hafta müsabakasında Yunusemre Belediyespor, İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor'u konuk etti. Muradiye Futbol Sahası'nda oynanan maçta Yunusemre Belediyespor, sahadan 1-0'lik galibiyetle ayrılarak üst üste dördüncü zaferini elde etti. Mavi Beyazlı ekibi 3 puana taşıyan golü 41. dakikada Enes Yıldırım kaydetti. Bu sonuçla liderle arasındaki puan farkını 1'e indiren Yunusemre Belediyespor'da yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Yunusemre Belediyespor haftaya Kartalspor'un konuğu olacak.