Yunusemre Çocuk Şenliği çok beğenildi

Manisa Yunusemre Belediyesi'nin, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve verimli geçirebilmesi için düzenlediği çocuk şenliği sona erdi. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken birbirinden güzel gösteriler çok beğenildi.

Yunusemre Belediyesi, 2022-2023 eğitim - öğretim yılının ara tatilinde çocuk şenliği düzenledi. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar tatilin tadını çıkardı. Etkinliklerde Manisa Karikatür Sergisi, Örgü Bebek Oyuncak Sergisi, Soğuk Seramik Çiçek Sergisi, Takı Tasarım Sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Yunusemre Kent Tiyatrosu'nun hazırladığı 'Başka Bi Küçük Prens' isimli oyun, tiyatroseverlerle buluştu. Oyun 31 Ocak, 4-11 Şubat, 11-25 Mart tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Ayrıca Barış Manço'nun efsanevi “Adam Olacak Çocuk” programının benzeri müzikal gösteride minikler şarkılar söyledi. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan Çocuk Korosu Konseri, halk oyunları ve cimnastik gösterileri de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Şenliklerde şişme oyun parkuru kurulurken, pamuk şeker, Osmanlı macunu, balon, patlamış mısır, gezici kukla ve tahta bacak, miniklere unutulmaz dakikalar yaşattı. Kendisi de etkinliklere katılıp çocuklar ile buluşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini güzel geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimize katılım çok fazlaydı. Evlatlarımızın mutlu bir şekilde eğlenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Gelecek nesillerimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz sürecek” dedi.

Şenliğe katılan çocuklar için çekiliş yapılarak 3 adet bisiklet, 3 adet tablet bilgisayar, 3 adet akıllı saat, 5 adet satranç ve 5 adet mangala oyun seti sahibini buldu.