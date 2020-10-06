Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar başladı

Korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyesporlu altyapı futbolcuları sahalara geri döndü. Antrenörleri gözetiminde çalışmalarına Karaali ve Evrenos Emin Kaçar Spor Tesislerinde başlayan 8-19 yaş grubundaki sporcular, sahalara dönmenin mutluluğunu yaşarken; pandemi dolayısıyla açıklanan kurallara azami derecede dikkat ediyor.