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Yunusemre Gazi İlkokulu'nda genç yetenekler belirlendi

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla Gazi İlkokulu’nda seçme yaptı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla Gazi İlkokulu'nda seçme yaptı.


Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu futbol altyapısı için Manisa merkezindeki ilkokullarda tespit çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınarak başlatılan seçmeler Gazi İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve altyapı antrenörleri tarafından yapılan seçmelere yaklaşık 180 öğrenci katıldı. Seçilen çocuklar ile Yunusemre Belediyespor U6, U7, U8 takımları kurulacak ve futbol altyapı çalışmaları yapılacak.

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