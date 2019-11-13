Yunusemre genç yetenekleri arıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2013-2014 doğumlu futbol altyapısı için Manisa merkezindeki ilkokullarda tespit çalışmalarına Çağatay Uluçay İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve alt yapı antrenörleri rehberliğinde yapılan seçmelere 180 öğrencinin katıldı. Seçilen öğrenciler, Yunusemre Belediyespor U6 ve U7 takımlarında top koşturacak.