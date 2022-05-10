Yunusemre GES için düğmeye bastı

Proje hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, santrali en geç 6 ay içerisinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 19 madde görüşüldü. Toplantıda Karaahmetli Mahallesinde 76 bin metrekarelik belediye arazisi üzerine yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesi için belediye başkanına yetki verilmesi talebi de meclisin gündemindeydi. Proje hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Çerçi, projeyi en geç 6 ay içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Belediyenin elektrik ihtiyacını da karşılayacak

Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnşallah biz de birkaç ay sonra güneş enerji santralimizi devreye sokmuş olacağız. Bu konuda ön görüşmelerimizi uzun süredir yapıyoruz. Tabi önceliğimiz meclis olarak karar almamız. Türkiye'nin en büyük santrallerinden birini kuracağız. Belediye bütçesinden para harcamadan tamamını kredi kullanarak belediye arazimizde projeyi hayata geçireceğiz. Bir aksilik olmazsa, bürokratik bir sıkıntı yaşanmazsa en geç 6 ay içerisinde santralimiz faaliyete geçecek. Belediyemize çok ciddi bir kaynak. Şu anda son zamlarla birlikte aylık ortalama 1.5 milyon TL elektrik faturası ödüyoruz. Hem bizim tükettiğimiz elektriği ödeyecek. Hem de üzerine ciddi bir kar sağlayacak. Elbette birkaç yıl geri ödeme süresi var. Bunun için yetki istiyoruz” diye konuştu. Meclis, projenin hayata geçmesi için Başkan Çerçi'ye oy birliği ile yetki verdi. Haziran ayı meclis toplantısının 7 Haziran Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı.