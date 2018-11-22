Yunusemre girişimcilik eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor

Yunusemre Belediyesi, KOSGEB ve İŞKUR ortaklığıyla düzenlediği girişimcilik kurslarının 13'üncüsünü düzenlemeye hazırlanıyor. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 29 Kasım Perşembe gününe kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Ekonomiye can vermek isteyen girişimcileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, girişimcilik eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. KOSGEB ve İŞKUR işbirliğiyle düzenlenecek kursa katılmak isteyen vatandaşlar, 29 Kasım Perşembe gününe kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurular sonucunda 30 Kasım'da Belediye Meclis Salonunda mülakat yapılacak, belirlenen 25 kursiyer, 04-07 Aralık tarihlerinde Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek eğitime katılacak. Kursa ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi şunları söyledi: “Bugüne kadar 295 girişimci, belediyemizin düzenlediği kurslarda sertifikalarını aldı. Bu kurslarımıza bir yenisini ekliyoruz. 04-07 Aralık tarihleri arasında 32 saatlik girişimcilik kursu düzenleyeceğiz. Eğitim alan girişimci adaylarımız kendi işletmelerini kurarlarsa KOSGEB yeni girişimci desteğine başvuru hakkını elde edebilecek. Vatandaşlarımıza yönelik girişimcilik kurslarımız devam edecek.”